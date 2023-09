Octobre rose Terrain du port Vitry-aux-loges, 14 octobre 2023, Vitry-aux-loges.

Octobre rose Samedi 14 octobre, 09h00 Terrain du port

Les sapeurs pompiers de Vitry-aux-Loges se mobilisent pour la ligue contre le cancer du sein et les cancers masculins. Stands sur les sujets de dépistage, activités de bien-être, stands beauté, balade en calèche… Parcours de randonnée de 5, 9, 12 et 16 km. Sont admis les piétons, les VTT avec casque et les chiens tenus en laisse. Ravitaillement à Seichebrières. Restauration sur place.

Terrain du port Vitry-aux-loges Vitry-aux-loges [{« type »: « email », « value »: « amicale_val@sdis45.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

FMACEN045V50B63X

Pixabay