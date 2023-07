Marché des producteurs à Marnes Terrain du Pigeonnier Marnes, 28 juillet 2023, Marnes.

Marnes,Deux-Sèvres

Ce marché privilégie le contact direct entre producteurs et consommateurs. Venez acheter et consommer sur place de nombreux produits locaux. Dans le cadre du développement durable et de la préservation de l’environnement, pensez à emmener vos couverts non jetables..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Terrain du Pigeonnier

Marnes 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This market favors direct contact between producers and consumers. Come to buy and consume on the spot many local products. As part of sustainable development and environmental preservation, remember to bring your non-disposable cutlery.

Este mercado promueve el contacto directo entre productores y consumidores. Venga a comprar y consumir in situ numerosos productos locales. Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, recuerde traer sus propios cubiertos no desechables.

Dieser Markt bevorzugt den direkten Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Kommen Sie und kaufen und verzehren Sie vor Ort zahlreiche lokale Produkte. Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes denken Sie bitte daran, Ihr Einwegbesteck mitzubringen.

Mise à jour le 2023-07-04 par Maison du Thouarsais