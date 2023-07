FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE Terrain du lavoir Riaillé, 13 juillet 2023, Riaillé.

Riaillé,Loire-Atlantique

Venez admirer le spectacle pyrotechnique et danser toute la soirée..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Terrain du lavoir

Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Enjoy the fireworks show and dance the night away.

Venga a disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales y a bailar toda la noche.

Bestaunen Sie die pyrotechnische Show und tanzen Sie den ganzen Abend.

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire