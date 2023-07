Spectacle – La Veillée par la compagnie OPUS – Festival Encore les beaux jours Terrain d’évolution à Vauhallan Vauhallan, 15 septembre 2023, Vauhallan.

Spectacle – La Veillée par la compagnie OPUS – Festival Encore les beaux jours Vendredi 15 septembre, 20h30 Terrain d’évolution à Vauhallan Accès libre et gratuit

La Veillée par la compagnie OPUS

Théâtre

Mme Champolleau, M Gauthier et Guillaume sont originaires de Bourgogne ; ils participent à une excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux.

À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison.

Guillaume animera la soirée, M Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation…

Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole…

On se laissera surprendre à chanter, à parler des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais on verra aussi apparaître des extraterrestres, des cuisinières à gaz et du pétrole

en gel…

Durée : 1h50

Tout public à partir de 8 ans

VENDREDI 15 SEPT à 20 h 30

Au bout de l’allée des écoles à Vauhallan

Suivi d’un pot d’ouverture du festival !

Le spectacle jouera aussi :

JEUDI 14 SEPT à 20 h

Parc Charles Boucher d’Orsay

En cas de mauvais temps, ous nous replierons à la salle de spectacle – espace culturel Jacques Tati

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

La suite du programme ici :

www.paris-saclay.com ou là

Tou.te.s à vélo !

Le week-end, des départs collectifs à vélo sont organisés par l’association Mieux se déplacer à bicyclette pour se rendre aux spectacles. Détails des parcours ICI.

Terrain d'évolution à Vauhallan Allée des Ecoles 91430 Vauhallan Vauhallan 91430 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

