6h VTT Terrain des Tonnes Les Tonnes Dampierre-sous-Brou, 8 octobre 2023, Dampierre-sous-Brou.

Dampierre-sous-Brou,Eure-et-Loir

L’US Yèvres cyclo organise les 6 heures VTT autour du terrain de motocross de Brou. Il s’agit d’une épreuve d’endurance en solo ou en relais par équipe de 2 à 4 vététistes..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . 20 EUR.

Terrain des Tonnes Les Tonnes

Dampierre-sous-Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



US Yèvres cyclo organizes the 6 heures VTT around the Brou motocross track. This is an endurance event, either solo or in relay teams of 2 to 4 mountain bikers.

US Yèvres cyclo organiza la carrera de 6 horas en bicicleta de montaña alrededor de la pista de motocross de Brou. Se trata de una carrera de resistencia, en solitario o en equipos de relevos de 2 a 4 ciclistas de montaña.

Die US Yèvres cyclo organisiert die 6 Stunden Mountainbike rund um den Motocross-Platz von Brou. Es handelt sich um ein Ausdauerrennen, das entweder als Solo- oder als Staffelwettbewerb in Teams von 2 bis 4 Mountainbikern ausgetragen wird.

Mise à jour le 2023-08-07 par MAISON TOURISME CLOYES LES 3 RIVIERES ET DU PERCHE