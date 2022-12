Une semaine d’aventures avec les potes Terrain des sports Winnezeele Catégories d’évènement: Nord

Winnezeele

Une semaine d’aventures avec les potes Terrain des sports, 18 juillet 2022, Winnezeele. Une semaine d’aventures avec les potes 18 – 22 juillet Terrain des sports

29€ à 36€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Terrain des sports winnezeele Winnezeele 59670 Nord Hauts-de-France Nous avons souhaité organiser un séjour proche du domicile des parents pour permettre l’adhésion d’un maximum d’enfants.

Les jeunes camperont sur la plaine de loisirs de Winnezeele, avec sanitaire en dur, salle de repli et de rangement des affaires.

Les jeunes camperont sous des tentes tipis. Ils seront les acteurs du séjours.

Chaque journée sera un temps fort, avec la plage, l’aquabellewaerde et l’accrobranche.

les jeunes iront en camping à vélo. Ils pourront prendre leur propre vélo ou le centre social va lui prêter un vélo.

Le transport des bagages se fera en camion.

Le transport pour les activités se fera en transport privé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T13:30:00+02:00

2022-07-22T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Winnezeele Autres Lieu Terrain des sports Adresse winnezeele Ville Winnezeele Age minimum 9 Age maximum 11 lieuville Terrain des sports Winnezeele Departement Nord

Terrain des sports Winnezeele Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/winnezeele/

Une semaine d’aventures avec les potes Terrain des sports 2022-07-18 was last modified: by Une semaine d’aventures avec les potes Terrain des sports Terrain des sports 18 juillet 2022 Terrain des sports Winnezeele Winnezeele

Winnezeele Nord