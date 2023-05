Dragons Terrain des boulistes Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Dragons Terrain des boulistes, 1 juillet 2023, Toulouse. Dragons Samedi 1 juillet, 21h30 Terrain des boulistes Entrée libre C’est l’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise, membre d’une tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement différent… Terrain des boulistes, allées Léon Bourgeois Terrain des boulistes Allées Léon Bourgeois Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:03:00+02:00

2023-07-01T21:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:03:00+02:00 cinesouslesetoiles2023 © 2Paramount Pictures France Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Terrain des boulistes Adresse Allées Léon Bourgeois Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Terrain des boulistes Toulouse

Terrain des boulistes Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Dragons Terrain des boulistes 2023-07-01 was last modified: by Dragons Terrain des boulistes Terrain des boulistes 1 juillet 2023 Terrain des boulistes Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne