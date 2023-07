CONCERT À LA ROULOTTE : THÉO POIZAT ET BRYCE DE MARS Terrain de tennis Sainte-Croix-Vallée-Française, 30 août 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Théo pratique la musique en autodidacte depuis plus de 20 ans, et depuis plus de 10 ans s’est spécialisé dans le jeu des HandPans (Hang). Théo aime métisser les musiques et les traditions qui nourrissent les liens d’humanité et enrichissent la divers….

2023-08-30 fin : 2023-08-30 . EUR.

Terrain de tennis

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Théo has been a self-taught musician for over 20 years, and for more than 10 years has specialized in playing the HandPans (Hang). Théo enjoys mixing music and traditions that nourish human ties and enrich the diversity of our cultures.

Théo es músico autodidacta desde hace más de 20 años, y desde hace más de 10 se ha especializado en tocar el Handpan (Hang). A Théo le encanta mezclar músicas y tradiciones que alimentan los lazos de la humanidad y enriquecen la diversidad de nuestras culturas.

Theo ist seit über 20 Jahren Autodidakt in Sachen Musik und hat sich seit über 10 Jahren auf das Spielen von HandPans (Hang) spezialisiert. Théo liebt es, Musik und Traditionen zu mischen, die die Bande der Menschlichkeit nähren und die Vielfalt der…

