CONCERT À LA ROULOTTE : CAJU Terrain de tennis Sainte-Croix-Vallée-Française, 23 août 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Malgré les océans, les siècles et les peuples qui les séparent, Caju tisse et entremêle les rythmes et les mélodies des musiques créoles, naviguant entre influences réunionnaises et brésiliennes, sans négliger quelques escales à la Havane et dans les….

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

Terrain de tennis

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Despite the oceans, centuries and peoples that separate them, Caju weaves and interweaves the rhythms and melodies of Creole music, sailing between influences from Reunion and Brazil, without neglecting a few stops in Havana and the…

A pesar de los océanos, siglos y pueblos que les separan, Caju teje y entreteje los ritmos y melodías de la música criolla, navegando entre influencias de Isla Reunión y Brasil, sin descuidar algunas paradas en La Habana y…

Caju webt und verflechtet die Rhythmen und Melodien der kreolischen Musik, trotz der Ozeane, Jahrhunderte und Völker, die sie trennen, und navigiert zwischen Einflüssen aus Réunion und Brasilien, ohne einige Zwischenstopps in Havanna und…

