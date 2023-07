ROLANDE GRAVOS À LA ROULOTTE Terrain de tennis Sainte-Croix-Vallée-Française, 20 août 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

La Roulotte vous invite à participer à un tournois de tennis déguisé. Beaucoup de rigolades et des lots à gagner ! Inscriptions par mail.

Buvette et restauration sur place – CB non acceptée / pas de distributeur dans le village…..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . EUR.

Terrain de tennis

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



La Roulotte invites you to take part in a disguised tennis tournament. Lots of fun and prizes to be won! Registration by e-mail.

Refreshments and food on site – credit cards not accepted / no ATM in the village….

La Roulotte le invita a participar en un torneo de tenis con disfraces. Mucha diversión y premios Inscripción por correo electrónico.

Refrescos y tentempiés in situ – no se aceptan tarjetas de crédito / no hay cajeros automáticos en el pueblo….

La Roulotte lädt Sie ein, an einem verkleideten Tennisturnier teilzunehmen. Viel Spaß und tolle Preise zu gewinnen! Anmeldungen bitte per E-Mail.

Getränke und Essen vor Ort – CB wird nicht akzeptiert / kein Geldautomat im Dorf….

Mise à jour le 2023-07-11 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère