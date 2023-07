SPECTACLES À LA ROULOTTE : CIE DE LA MUSE DE LA JARACASSE ET MIKA Terrain de tennis Sainte-Croix-Vallée-Française, 14 août 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Deux spectacles à la Roulotte !

Cie de la Muse de la Jaracasse : Théâtre mécano graphique pour L’opération Ogre Céleste, l’histoire vertigineuse de la chute d’un dictateur – 12 min.

Mika : un spectacle de clown pour les petits et les grands.

Buve….

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . EUR.

Terrain de tennis

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Two shows at La Roulotte!

Cie de la Muse de la Jaracasse: Théâtre mécano graphique for L’opération Ogre Céleste, the dizzying story of the fall of a dictator – 12 min.

Mika: a clown show for young and old.

Buve…

¡Dos espectáculos en la Roulotte!

Cie de la Muse de la Jaracasse: Théâtre mécano graphique para L’opération Ogre Céleste, la vertiginosa historia de la caída de un dictador – 12 min.

Mika: un espectáculo de clown para grandes y pequeños.

Buve…

Zwei Aufführungen in der Roulotte!

Cie de la Muse de la Jaracasse: Graphisches Mechaniktheater für L’opération Ogre Céleste, die schwindelerregende Geschichte des Sturzes eines Diktators – 12 Min.

Mika: Eine Clownshow für Groß und Klein.

Trinken

