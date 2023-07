CONCERT À LA ROULOTTE – SAF FEH Terrain de tennis Sainte-Croix-Vallée-Française, 19 juillet 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Multiple dans ses langues, multiple dans ses rythmes : Saf Feh mêle ses influences. De la black music à l’oriental en passant par la chanson française et le rock. Entourée par trois musiciens de talents, Saf Feh livre son histoire avec ferveur. Des v….

2023-07-19

Terrain de tennis

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Multiple languages, multiple rhythms: Saf Feh blends her influences. From black music to oriental, French chanson to rock. Surrounded by three talented musicians, Saf Feh delivers her story with fervor. From v…

Múltiples lenguas, múltiples ritmos: Saf Feh mezcla sus influencias. De la música negra a la oriental, de la chanson francesa al rock. Rodeada de tres músicos de talento, Saf Feh cuenta su historia con fervor. A…

Vielfältig in seinen Sprachen, vielfältig in seinen Rhythmen: Saf Feh vermischt seine Einflüsse. Von Black Music über orientalische Musik bis hin zu französischem Chanson und Rock. Umgeben von drei talentierten Musikern, gibt Saf Feh ihre Geschichte mit Inbrunst zum Besten. Von den V…

