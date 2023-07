JAM SESSION À LA GUINGETTE Terrain de tennis Sainte-Croix-Vallée-Française, 24 juin 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Jam session à La Guingette est une scène ouverte qui a lieu chaque samedi de la saison ! Ramènes tes instruments, ta voix et ta bonne humeur et viens partager tes notes.

Buvette et restauration sur place au food truck La Guingette.

PAS DE CB NI DI….

2023-06-24 fin : 2023-06-24 . EUR.

Terrain de tennis

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Jam session at La Guingette is an open stage that takes place every Saturday of the season! Bring your instruments, your voice and your good humor and come share your notes.

Refreshments and food on site at La Guingette food truck.

NO CB OR DI…

Jam session en La Guingette es un escenario abierto que tiene lugar todos los sábados de la temporada Trae tus instrumentos, tu voz y tu buen humor y ven a compartir tus notas.

Refrescos y comida in situ en el food truck de La Guingette.

NO CB NI DI…

Jam Session in La Guingette ist eine offene Bühne, die jeden Samstag in der Saison stattfindet! Bring deine Instrumente, deine Stimme und deine gute Laune mit und komm vorbei, um deine Noten zu teilen.

Getränke und Essen gibt es vor Ort im Foodtruck La Guingette.

KEINE CB ODER DI…

