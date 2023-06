Olympiades Terres de jeux 2024 Terrain de Tennis Busserolles, 25 juin 2023, Busserolles.

Busserolles,Dordogne

Rendez-vous à 10h30, accueil des participants au terrain de Tennis de Busserolles avec un programme d’activités gratuites libres ou encadrées. Restauration sur place à 12h (8€) sur réservation au 06.89.33.91.02.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Terrain de Tennis

Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous at 10:30 am, welcome participants at the Busserolles tennis court with a program of free or supervised activities. Catering on site at 12pm (8?) on reservation 06.89.33.91.02

Cita a las 10.30 h y acogida de los participantes en la pista de tenis de Busserolles para un programa de actividades gratuitas, dirigidas o no. Catering in situ a las 12h (8h30) previa reserva al 06.89.33.91.02

Treffpunkt um 10:30 Uhr, Empfang der Teilnehmer auf dem Tennisplatz von Busserolles mit einem Programm aus kostenlosen, freien oder betreuten Aktivitäten. Essen vor Ort um 12 Uhr (8?), Reservierung unter 06.89.33.91.02 erforderlich

