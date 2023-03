Foire à tout Terrain de sport Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Pommerit-le-Vicomte . Foire à tout organisée par le Comité d’animation de Pommerit-le-Vicomte en intérieur et extérieur avec environ 150 exposants. Ouverte aux particuliers et professionnels (réservation obligatoire). Toilettes et accès handicapés. Possibilité de déposer en salle la veille à partir de 17h. Accueil à 6h le 1er mai. Restauration rapide, buvette, crêpes, gâteaux et riz au lait. +33 6 48 07 94 63 Terrain de sport Hent Kerello Pommerit-le-Vicomte

