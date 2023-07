ANIMATION SPORTIVE – CAMION MOBIL’SPORT Terrain de Sport Pied-de-Borne, 6 juillet 2023, Pied-de-Borne.

Pied-de-Borne,Lozère

La fédération départementale des Foyers ruraux nous propose de découvrir une animation sportive itinérante, ouverte à tous.

Le JEUDI 6 juillet 2023 à partir de 16H00 au terrain de sport de Pied de Borne.

Il s’agit d’un camion « MOBIL’SPORT » équipé de….

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

Terrain de Sport

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie



The Fédération Départementale des Foyers Ruraux invites you to discover a travelling sports event, open to all.

THURSDAY, July 6, 2023 from 4:00 pm at the Pied de Borne sports field.

The « MOBIL’SPORT » truck is equipped with…

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux organiza un evento deportivo itinerante abierto a todos.

JUEVES 6 de julio de 2023 a partir de las 16H00 en el terreno deportivo de Pied de Borne.

Será un camión « MOBIL’SPORT » equipado con…

Die Fédération départementale des Foyers ruraux schlägt uns vor, eine mobile Sportveranstaltung zu entdecken, die für alle offen ist.

Am DONNERSTAG, den 6. Juli 2023 ab 16:00 Uhr auf dem Sportplatz von Pied de Borne.

Es handelt sich um einen Lastwagen « MOBIL’SPORT », der mit…

Mise à jour le 2023-06-30 par 48 – OT Mont Lozère