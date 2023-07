Cucaracatch 2023 ! Terrain de rugby Roger Chapuis Villeurbanne, 6 juillet 2023, Villeurbanne.

Cucaracatch 2023 ! 6 juillet – 31 août, les jeudis Terrain de rugby Roger Chapuis Sur inscription, 5€ la séance après un essai gratuit.

La Cucaracatch, qu’est-ce que c’est ?

Organisée par l’ASUL Ultimate depuis plusieurs années, c’est un moment :

– pour s’initier à l’ultimate frisbee. Les séances sont ouvertes à toutes et tous, quel que soit le niveau, et à partir de 10 ans. Soyez les bienvenu·es !

– pour les joueuses et joueurs du club, pour continuer à jouer pendant les vacances et faire découvrir notre pratique et ses valeurs au plus grand nombre.

Où et quand ça a lieu ?

Rendez-vous tous les jeudis soir de juillet et d’août (soit du 6 juillet au 31 août), de 19h à 21h, au terrain de rugby Roger Chapuis, sur le campus de la Doua (arrêt T1 IUT Feyssine ou INSA Einstein).

Comment ça se passe sur place ?

L’idée est de faire des matchs et encore des matchs, pour se dépenser et s’amuser. Des équipes de niveau homogène seront constituées en fonction des présent·es.

Sur place, des joueuses et joueurs du club t’accueilleront, et selon ton niveau tu seras directement intégré.e à une équipe, ou bien tu pourras faire quelques petits exercices pour apprendre les bases avec des membres du club qui seront là pour tout expliquer !

Que faut-il amener ?

Il n’y aura pas de vestiaire accessible sur place, donc viens déjà en tenue !

Tu as besoin d’un short de sport, d’un t-shirt (un blanc et un noir si possible), d’une paire de crampons (stabilisés si possible, voici un exemple) ou au pire des baskets type running.

⚠️ Il n’y a pas de point d’eau sur place, alors surtout apporte une graaaaande bouteille d’eau !

Une fois muni·e de tout cela, c’est parti !

C’est payant ?

Tu découvres notre sport ? La première séance est gratuite, pour tester et voir si ça te plait ! Ensuite, nous te demanderons 5€ par séance, dans la limite de 20€ maximum. Autrement dit, si tu paies 20€, tu peux venir les 8 jeudis de juillet et août.

Même si c’est pour ta 1ère séance gratuite, prends l’habitude de te rendre sur le site pour indiquer ta présence afin qu’on prévoit au mieux les séances ! Ensuite, ce sera 5€ la séance supplémentaire (dans la limite de 20€ max). Merci de t’inscrire et de payer ta séance avant d’y venir.

Terrain de rugby Roger Chapuis 1avenue des arts 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://cuca23.asul-ultimate.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T19:00:00+02:00 – 2023-07-06T21:00:00+02:00

2023-08-31T19:00:00+02:00 – 2023-08-31T21:00:00+02:00

ultimate

asul ultimate