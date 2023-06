Moment d’échanges entre habitants terrain de proximité Concorde Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Moment d’échanges entre habitants terrain de proximité Concorde Lille, 9 juillet 2023, Lille. Moment d’échanges entre habitants 9 et 16 juillet terrain de proximité Concorde Entrée libre L’association Lille Faubourg Loisirs Sports organise le dimanche 9 juillet et le dimanche 16 juillet des moments d’échanges entre habitants de 12h a 19h.

L’objectif est de vous retrouver autour d’activités de loisirs (sports, cultures…).

Rendez-vous au terrain de proximité Concorde pour profiter d’un moment convivial avec un barbecue mais aussi de la musique des années 80 ! terrain de proximité Concorde rue léon blum Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T12:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

terrain de proximité Concorde
rue léon blum
Lille 59037
Faubourg de Béthune
Nord
Hauts-de-France

