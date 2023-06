Concours de pétanque Terrain de pétanque Monpazier, 28 juillet 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Concours de pétanque organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers.

Réservation sur place à partir de 18h..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

Terrain de pétanque

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition organized by the Amicale des sapeurs pompiers.

Reservations on site from 6pm.

Competición de petanca organizada por la Amicale des sapeurs pompiers.

Reservas in situ a partir de las 18.00 h.

Boule-Wettbewerb, organisiert von der Amicale des sapeurs pompiers (Freundeskreis der Feuerwehr).

Reservierung vor Ort ab 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides