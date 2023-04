Tournoi de Malha Terrain de pétanque Marcheprime Catégories d’Évènement: Gironde

2023-04-23 10:00:00 – 2023-04-23

Gironde . EUR 10 10 Tournoi de Malha organisé par Lusdomar aux terrains de pétanque rue du Parc

10€ non adhérents et 6€ adhérents

+33 7 83 97 24 38

