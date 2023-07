OPEN DE MOLKKY Terrain de pétanque, Lac de la Sourderie Voisins-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines OPEN DE MOLKKY Terrain de pétanque, Lac de la Sourderie Voisins-le-Bretonneux, 30 septembre 2023, Voisins-le-Bretonneux. OPEN DE MOLKKY Samedi 30 septembre, 14h00 Terrain de pétanque, Lac de la Sourderie Gratuit, inscription conseillée au préalable Le troisième Open de Molkky organisé par le centre Alfred-De-Vigny vous tend les bras..A partir de 4 ans,vous pouvez vous initier à ce geniallisme jeux de quilles finlandaises.

Mais si vous êtes un tantinet joueur, vous pouvez vous inscrire au tournoi sans soucis..Participation gratuite mais inscrption au préalable..De nombreux lots à gangner..! Terrain de pétanque, Lac de la Sourderie Voisins le Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « deniscoordinateur@chezalfred.info »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

