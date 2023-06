Après-midi jeux à Concots Terrain de pétanque Concots, 7 juin 2023, Concots.

Concots,Lot

Vous êtes attendus le mercredi 7 juin au terrain de pétanque de Concots pour une après-midi jeux, pétanque et mölkky..

2023-06-07 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-07 . EUR.

Terrain de pétanque

Concots 46260 Lot Occitanie



We look forward to seeing you on Wednesday June 7 at the Concots petanque ground for an afternoon of games, petanque and mölkky.

Te esperamos el miércoles 7 de junio en el campo de petanca de Concots para una tarde de juegos, petanca y mölkky.

Sie werden am Mittwoch, den 7. Juni, auf dem Bouleplatz von Concots zu einem Spielenachmittag mit Boule und Mölkky erwartet.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT CVL Lalbenque – Limogne