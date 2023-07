TOURNOI DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MONTÉES terrain de pétanque A côté de la salle des fêtes Salasc, 15 août 2023, Salasc.

Salasc,Hérault

16éme Edition du trophée Jacques SOLLIER

Inscription sur place à partir de 13h30.(5€ par joueur)

Jet du but à 14h30

Vous ferez tous au minimum 4 parties

Le soir, repas des boulistes. Inscription auprès de Bernard avant le 11 août. (12€ par personne).

2023-08-15 15:30:00 fin : 2023-08-15 22:00:00. .

terrain de pétanque

A côté de la salle des fêtes

Salasc 34800 Hérault Occitanie



16th Edition of the Jacques SOLLIER Trophy

On-site registration from 1:30 p.m. (5? per player)

Goal throw at 2:30pm

You will all play at least 4 games

Evening meal for boulistes. Registration with Bernard before August 11th. (12? per person)

16ª edición del trofeo Jacques SOLLIER

Inscripción in situ a partir de las 13.30 h (5? por jugador)

Lanzamiento de la portería a las 14h30

Todos jugarán al menos 4 partidos

Por la noche, una comida para los boulistes. Inscripción con Bernard antes del 11 de agosto. (12? por persona)

16. Ausgabe der Jacques SOLLIER Trophäe

Anmeldung vor Ort ab 13.30 Uhr (5? pro Spieler)

Zielwurf um 14:30 Uhr

Sie werden alle mindestens 4 Spiele absolvieren

Am Abend findet das Essen der Boulisten statt. Anmeldung bei Bernard vor dem 11. August. (12? pro Person)

Mise à jour le 2023-07-14 par OT DU CLERMONTAIS