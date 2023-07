Epreuves de championnat de moto-cross Terrain de moto cross 44420 La turballe La turballe, 15 août 2023, La turballe.

Epreuves de championnat de moto-cross Mardi 15 août, 08h00 Terrain de moto cross 44420 La turballe

Essais et chronos de 8h à 10h.

Manches de 10h30 à 12h et de 13h45 à 19h30.

Remise des prix à 19h45.

Terrain de moto cross 44420 La turballe Terrain de moto cross 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 19 84 96 »}, {« type »: « email », « value »: « mcturballais@hotmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/epreuves-de-championnat-de-moto-cross-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T08:00:00+02:00 – 2023-08-15T20:30:00+02:00

2023-08-15T08:00:00+02:00 – 2023-08-15T20:30:00+02:00

SPORT Y|MOTOCLUBTURBALLAIS|EPREUVECHAMPMOTOCROSS