Moto cross des nations classique Terrain de Laschamps Ahun, 19 août 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Motocross des nations classiques sur deux jours. Compétitions internationale – Trophée Z EST, MX1 et MX2.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-08-19 fin : 2023-08-20 19:00:00. EUR.

Terrain de Laschamps

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Classic Motocross of Nations over two days. International competitions – Trophée Z EST, MX1 and MX2.

Refreshment bar and snacks on site.

Clásico Motocross de las Naciones durante dos días. Competiciones internacionales: Trofeo Z EST, MX1 y MX2.

Bar y tentempiés in situ.

Klassisches Motocross der Nationen an zwei Tagen. Internationale Wettbewerbe – Z EST Trophy, MX1 und MX2.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-20 par Creuse Tourisme