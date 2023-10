1ère édition du Madranges Doggy Trailer Terrain de la fête Madranges, 26 novembre 2023, Madranges.

Madranges,Corrèze

Au programme:

– un canitrail de 11km, dénivelé positif : 295 m, dénivelé négatif : 293 m.

inscription 14€, 50 places – départ : 09h30

– une canimarche non chronométrée de 9km, dénivelé positif : 290 m, dénivelé négatif : 280 m.

inscription 6€, 50 places – départ : 09h40

Ces épreuves sont classées Chien d’ Or

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la FFSLC , date limite 15 novembre 2023, Ouvert aux licenciés et aux non licenciés FFSLC. Licence journée ATP : 5€, aucune inscription sur place ne sera prise.

Récompenses aux 3 meilleurs féminines et 3 meilleurs masculins de chaque épreuve (trail et rando).

Après l’arrivée du dernier concurrent, les participants disposeront de 30 minutes pour effectuer une réclamation. A l’issue de ces 30 minutes, le classement sera définitif et publié..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Terrain de la fête

Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the programme:

– an 11km canitrail, ascent: 295 m, descent: 293 m.

registration 14?, 50 places – start: 09:30 a.m

– a 9km untimed canimarche, ascent: 290 m, descent: 280 m.

registration 6?, 50 places – start: 09:40 a.m

These events are classified Chien d’Or

Registration is open on the FFSLC website, deadline November 15, 2023. Open to FFSLC members and non-members. ATP day license: 5?, no on-site registrations will be taken.

Awards for the 3 best women and 3 best men in each event (trail and rando).

After the arrival of the last competitor, participants will have 30 minutes to file a protest. At the end of this 30-minute period, the rankings will be finalized and published.

El programa incluye

– un canitrail de 11 km, ascenso: 295 m, descenso: 293 m.

inscripción 14 euros, 50 plazas – salida: 09.30 h

– una canimarche no cronometrada de 9 km, ascenso: 290 m, descenso: 280 m.

inscripción 6 euros, 50 plazas – salida: 09.40 h

Estas pruebas están clasificadas Chien d’Or

Las inscripciones están abiertas en la página web de la FFSLC, fecha límite 15 de noviembre de 2023. Abierto a titulares de licencia FFSLC y no titulares de licencia. Licencia de un día ATP: 5? no se aceptarán inscripciones in situ.

Recompensas para las 3 mejores mujeres y los 3 mejores hombres de cada prueba (trail y rando).

Tras la llegada del último competidor, los participantes dispondrán de 30 minutos para presentar una protesta. Al final de estos 30 minutos, la clasificación será definitiva y se publicará.

Auf dem Programm stehen:

– ein Canitrail von 11 km, positiver Höhenunterschied: 295 m, negativer Höhenunterschied: 293 m.

einschreibung 14?, 50 Plätze – Start: 09:30 Uhr

– eine Canimarche ohne Zeitmessung über 9 km, positiver Höhenunterschied: 290 m, negativer Höhenunterschied: 280 m.

anmeldung 6?, 50 Plätze – Start: 09:40 Uhr

Diese Veranstaltungen sind als Chien d’ Or klassifiziert

Anmeldungen sind auf der Website des FFSLC möglich, Anmeldeschluss ist der 15. November 2023, offen für Lizenznehmer und Nicht-Lizenznehmer des FFSLC. ATP-Tageslizenz: 5?, es werden keine Anmeldungen vor Ort entgegengenommen.

Die 3 besten Frauen und 3 besten Männer jedes Wettkampfs (Trail und Wanderung) werden prämiert.

Nach der Ankunft des letzten Teilnehmers haben die Teilnehmer 30 Minuten Zeit, um eine Beschwerde einzureichen. Nach Ablauf dieser 30 Minuten wird die Rangliste endgültig erstellt und veröffentlicht.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze