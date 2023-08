JOURNÉE PLEINS POUMONS Terrain de la fête Chauvoncourt, 17 septembre 2023, Chauvoncourt.

Chauvoncourt,Meuse

31e édition organisée par l’AFL de Chauvoncourt.

Marche, marche nordique, courses, VTT. Restauration et buvette.

Inscriptions du Chauvon’trail obligatoire sur protimining.fr.

Renseignement : Pascal Martin au 06 07 66 53 82.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 . 0 EUR.

Terrain de la fête

Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est



31st edition organized by AFL Chauvoncourt.

Walking, Nordic walking, races, mountain biking. Catering and refreshments.

Registration for the Chauvon’trail compulsory on protimining.fr.

Information: Pascal Martin on 06 07 66 53 82.

31ª edición organizada por la AFL de Chauvoncourt.

Senderismo, marcha nórdica, carreras, bicicleta de montaña. Catering y refrescos.

Inscripción obligatoria en la Chauvon’trail en protimining.fr.

Información: Pascal Martin en el 06 07 66 53 82.

31. Ausgabe, organisiert von der AFL von Chauvoncourt.

Wandern, Nordic Walking, Laufen, Mountainbike. Restauration und Getränkeausschank.

Anmeldungen für den Chauvon’trail sind erforderlich auf protimining.fr.

Informationen: Pascal Martin unter 06 07 66 53 82.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT COEUR DE LORRAINE