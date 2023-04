La fête du cochon Terrain de Kergallic 56150 Saint Barthelemy Saint-Barthélemy Catégories d’Évènement: Morbihan

La fête du cochon Terrain de Kergallic 56150 Saint Barthelemy, 21 mai 2023, Saint-Barthélemy. La fête du cochon Dimanche 21 mai, 12h30 Terrain de Kergallic 56150 Saint Barthelemy Repas 13 €- Fest deiz gratuit Le comité des fêtes organise sa traditionnelle fête du cochon le 21 mai.

Un repas champêtre sera servi à partir de12h30 : Entrée : paté

Plat : cochon grillé

Fromage

Dessert Café pour un tarif de 13 € adulte et 6 € enfant.

l’aprés-midi se poursuivra avec un fest deiz gratuit, animé par le groupe Nozhadeiz et Tripote. Terrain de Kergallic 56150 Saint Barthelemy rue de Kergallic Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06-61-71-93-98 »}, {« type »: « email », « value »: « comitedesfetes.stbarthelemy@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

