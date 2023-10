Concours de pétanque Terrain de football stabilisé de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard, 30 septembre 2023, St lyphard.

Concours de pétanque Samedi 30 septembre, 14h30 Terrain de football stabilisé de la Vinière 44410 St lyphard Participation: 10

La Pétanque Lyphardaise propose un concours de pétanque.

Inscriptions au bar l’Artifice jusqu’au 29 septembre à 18h ou sur place à partir de 13h.

Jet du but à 14h30.

Lots aux participants.

Buvette et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00

