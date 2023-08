Vide greniers Terrain de foot Noron-l’Abbaye, 3 septembre 2023, Noron-l'Abbaye.

Noron-l’Abbaye,Calvados

Le Comité des Fêtes de Noron-l’Abbaye propose un vide greniers le dimanche 3 septembre sur le terrain de foot. Animations, buvette et restauration sur place !.

2023-09-03 07:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Terrain de foot

Noron-l’Abbaye 14700 Calvados Normandie



The Comité des Fêtes de Noron-l’Abbaye will be holding a garage sale on Sunday September 3 on the soccer pitch. Entertainment, refreshments and catering on site!

El Comité des Fêtes de Noron-l’Abbaye organiza una venta de garaje el domingo 3 de septiembre en el campo de fútbol. Animación, refrescos y comida in situ

Das Festkomitee von Noron-l’Abbaye bietet am Sonntag, den 3. September, einen Flohmarkt auf dem Fußballplatz an. Animationen, Getränke und Essen vor Ort!

