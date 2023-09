Virades de l’espoir Terrain de foot Mirabel-et-Blacons, 24 septembre 2023, Mirabel-et-Blacons.

Mirabel-et-Blacons,Drôme

Virades de l’Espoir (au profit de la recherche médicale sur la mucoviscidose) : vide-greniers, démonstrations danses Bollywood, coursetons et randonnée pédestre, repas paella, animations….

2023-09-24 08:00:00 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

Terrain de foot

Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Virades de l’Espoir (in aid of medical research into cystic fibrosis): garage sale, Bollywood dance demonstrations, coursetons and hiking, paella meal, entertainment…

Virades de l’Espoir (a beneficio de la investigación médica sobre la fibrosis quística): venta de garaje, demostraciones de danza Bollywood, Coursetons y recorrido a pie, comida con paella, animaciones…

Virades de l’Espoir (zugunsten der medizinischen Forschung über Mukoviszidose): Flohmarkt, Vorführungen von Bollywood-Tänzen, Läufen und Wanderungen, Paella-Essen, Animationen…

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans