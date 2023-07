SOIRÉE DANSANTE Terrain de foot Lahaymeix, 8 juillet 2023, Lahaymeix.

Lahaymeix,Meuse

Rendez-vous pour une soirée dansante organisée par le comité des fêtes de Lahaymeix. Une soirée animée par D.J. Kentin.

Buvette, restauration et bal.

Menu :

Apéritif

Saucisses

Frites

Fromages

Dessert

Café

Sur réservation.. Tout public

Samedi 2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 . 12 EUR.

Terrain de foot rue du Haty

Lahaymeix 55260 Meuse Grand Est



A dance party organized by the Lahaymeix festival committee. Entertainment by D.J. Kentin.

Refreshments, food and dancing.

Menu :

Aperitif

Sausages

French fries

Cheese

Dessert

Coffee

On reservation.

El Comité de Fiestas de Lahaymeix organiza una velada de baile. La velada será presentada por D.J. Kentin.

Refrescos, comida y baile.

Menú :

Aperitivo

Embutidos

Patatas fritas

Queso

Postre

Café

Sólo con reserva previa.

Treffen Sie sich zu einem Tanzabend, der vom Festkomitee von Lahaymeix organisiert wird. Ein Abend, der von D.J. Kentin moderiert wird.

Getränke, Essen und Tanz.

Menü:

Aperitif

Würstchen

Pommes frites

Käse

Dessert

Kaffee

Nach vorheriger Reservierung.

