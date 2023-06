Foire à tout terrain de foot La Neuville-Chant-d’Oisel, 25 juin 2023, La Neuville-Chant-d'Oisel.

Foire à tout Dimanche 25 juin, 07h00 terrain de foot sur inscription

Le 25 juin 2022 de 7h à 19h, sur le terrain de foot, une foire à tout sera organisée par la Municipalité lors de la fête du village.

Pour les exposants, l’arrivée est possible à partir 6h30. Aucun départ ne sera possible avant la fin de la foire à tout. Il est possible de garder son véhicule avec soi si la taille de l’emplacement le permet.

L’inscription en mairie est nécessaire soit à l’accueil soit en retournant le coupon téléchargeable sur le site internet avec le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Tarifs :

– 2 € le mètre linéaire pour les Neuvillais

– 3 € le mètre linéaire pour les habitants des autres communes

– 5 € le mètre linéaire pour les professionnels (hors restauration sur place)

terrain de foot 2167 rue des andelys 76520 LA NEUVILLE CHANT D'OISEL La Neuville-Chant-d'Oisel 76520 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T07:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00

