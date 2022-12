Camping stage cirque Terrain de Foot de Le Hamel, 19 juillet 2021, Le Hamel.

Camping stage cirque 19 – 23 juillet 2021 Terrain de Foot de Le Hamel

Sur inscription .450€ .A déduire, sous conditions, la participation de l’état, de la collectivité et de la Caf de la somme. Une participation financière pourra être demandé à la famille

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Terrain de Foot de Le Hamel rue de Villers Bretonneux 80800 Le Hamel Le Hamel 80800 Somme Hauts-de-France

C’est dans un cadre verdoyant et sous tentes à Le Hamel, que nous accueillons 24 jeunes de 8 à 12 ans. Au programme activités initiation cirque, piscine, cuture et nature

La Fédération Familles rurales de la Somme, souhaite que le séjour soit un moment d’échanges, de rencontres, de plaisirs, mais aussi de tolérance, de respects pour les enfants. La citoyenneté, le vivre-ensemble et bien sur les valeurs de la République font partie du projet.

Le Séjour doit être avant tout une période de vacances, mais avec un ensemble d’activités sportives, artistiques, culturelles et d’éducation à l’environnement qui va permettre aux enfants, toujours sous forme ludique, d’exploiter leurs connaissances et d’en acquérir de nouvelles.

Dégagé des rythmes scolaires et de ses contraintes cet accueil permettra le développement, la découverte et l’apprentissage de soi, des autres et de la différence entre enfants surtout lorsqu’ils viennent d’horizons nouveaux.

Ce séjour sera aussi l’occasion de rompre l’isolement qui a pu s’installer entre les jeunes, de les faire bouger, de refaire peut-être un pas vers les autres.

Les jeunes sont encadrés par des professionnels de l’animation, du sports et des activités spécifiques.

Au programme : piscine, activités cirque, visite des étants de la Barette à Corbie et activités culturelles. Activités manuelles, activités d’expression, activités culinaires et activités autour de la vie quotidienne liées au camping.

L’ensemble des activités respectent le protocole sanitaire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00+02:00

2021-07-23T18:59:00+02:00