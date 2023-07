Fête Nationale Terrain de foot Coulmiers, 14 juillet 2023, Coulmiers.

Fête Nationale Vendredi 14 juillet, 16h00 Terrain de foot Voir http://mairiecoulmiers.fr

Venez célébrer sous le soleil, la fête nationale ! Retraite aux flambeaux et feu d’artifice à 23h. Puis le vendredi à partir de 16h, jeux et animations diverses (en extérieur).

Terrain de foot Rue de la Vallée , Coulmiers Coulmiers [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 74 22 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mairiecoulmiers.fr »}, {« type »: « email », « value »: « c.fetes.coulmiers@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T16:00:00+02:00 – 2023-07-14T20:00:00+02:00

