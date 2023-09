Boule Lyonnaise Issigeacoise Terrain de boule Issigeac, 7 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Ce concours se déroulera en 3 parties de 1h30 en doublette, limité à 16 équipes.

Vous pouvez nous rejoindre les mardi et jeudi après-midi, nous vous prêterons des boules pour vous apprendre à pratiquer ce sport attractif..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Terrain de boule

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This competition will take place over 3 doublet games of 1h30 each, limited to 16 teams.

You’re welcome to join us on Tuesday and Thursday afternoons, when we’ll lend you some boules to learn how to play this attractive sport.

Esta competición se desarrollará a lo largo de 3 partidos de 1h30 en dobletes, limitados a 16 equipos.

Puedes unirte a nosotros los martes y jueves por la tarde, y te prestaremos unas bolas para que aprendas a jugar a este atractivo deporte.

Dieser Wettbewerb wird in 3 Spielen à 1,5 Stunden in Doublette ausgetragen und ist auf 16 Teams begrenzt.

Sie können sich uns am Dienstag- und Donnerstagnachmittag anschließen. Wir leihen Ihnen Kugeln, damit Sie diesen attraktiven Sport erlernen können.

Mise à jour le 2023-09-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides