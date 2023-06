Fabrique à récits, poétique de l’espace urbain. Atelier 4 Terrain de basket square des érables Nanterre, 27 juillet 2023, Nanterre.

Fabrique à récits, poétique de l’espace urbain. Atelier 4 Jeudi 27 juillet, 19h00 Terrain de basket square des érables

Création d’oeuvres de papiers qui disent de la fragilité des liens qui nous unissent et qui disent de l’attention particulière à avoir aux espaces communs de la rue qui peuvent être des espaces de partages et de construction de l’histoire d’un quartier.

Re-fabriquer de la matière pour concevoir de l’action in situ et s’autoriser à faire événement dans l’espace public par le biais de la poésie de l’espace.

Une série de fabriques de rue pour des installations éphémères dans au moins 3 lieux différents du quartier. Grâce à une collection de papiers récupérés nous re-fabriquerons des lés, pans, peaux, rubans, draps géants de papiers assemblés et collés, et nous créerons des espaces poétiques éphémères. Sortes d’oeuvres et /ou d’architectures de papiers qui ré-enchantent ou révèlent l’espace public le temps d’une rencontre créative et d’une journée. La photo sera une mémoire de nos oeuvres collectives et permettra d’organiser une restitution sur le quartier à la fin del été, et au delà, par la possibilité d’itinérance de la restitution.

Terrain de basket square des érables Allée des Erables 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Chemin de l’Île Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T22:00:00+02:00

©lesplastikeuses