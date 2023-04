Vide-grenier RamonvillEnRose Terrain de Basket Municipal Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Vide-grenier RamonvillEnRose Terrain de Basket Municipal, 14 mai 2023, Ramonville-Saint-Agne. Vide-grenier RamonvillEnRose Dimanche 14 mai, 09h30 Terrain de Basket Municipal Réservation des emplacements en ligne, tarif 8€, 6€ pour les adhérents & 3 tables mise à disposition gratuitement pour les associations de Ramonville. Vous êtes toutes & tous conviés à participer à ce Vide Grenier, exposant, potentiel client ou bénévoles n’hésitez pas à nous contacter. carole.dumont@ramonvillenrose.fr

frederic.bedel@ramonvillenrose.fr Pour les exposants, inscription uniquement en ligne vie la formulaire suivant:

https://ramonvillenrose.s2.yapla.com/fr/event-37769

Merci à tous,

Nous comptons sur votre participation,

@mitié

RamonvillEnRose Terrain de Basket Municipal 14, Chemin Pouciquot Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ramonvillenrose.s2.yapla.com/fr/event-37769 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683873910 »}, {« type »: « email », « value »: « carole.dumont@ramonvillenrose.fr »}] [{« link »: « mailto:carole.dumont@ramonvillenrose.fr »}, {« link »: « mailto:frederic.bedel@ramonvillenrose.fr »}, {« link »: « https://ramonvillenrose.s2.yapla.com/fr/event-37769 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:30:00+02:00 – 2023-05-14T17:30:00+02:00

2023-05-14T09:30:00+02:00 – 2023-05-14T17:30:00+02:00 vide-grenier grenier

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Terrain de Basket Municipal Adresse 14, Chemin Pouciquot Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Terrain de Basket Municipal Ramonville-Saint-Agne

Terrain de Basket Municipal Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Vide-grenier RamonvillEnRose Terrain de Basket Municipal 2023-05-14 was last modified: by Vide-grenier RamonvillEnRose Terrain de Basket Municipal Terrain de Basket Municipal 14 mai 2023 RAMONVILLE-SAINT-AGNE Terrain de Basket Municipal Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne