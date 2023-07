Boris sur les planches terrain de basket Mirail U Toulouse, 15 septembre 2023, Toulouse.

Boris sur les planches Vendredi 15 septembre, 19h30 terrain de basket Mirail U Entrée libre

Boris est chercheur en métaphysique. Dans un style de jonglage servi par « l’effet domino », planches et massues abordent le thème des sciences et de la métaphysique dans une logique absurde. Boris propose une conférence afin d’enseigner à son auditoire quelques-unes de ses expériences les plus abouties…

Dès 16h30 animation musicale, jeux, baby-foot, ping-pong, repas partagé

À 21h ciné plein air Sonic 2

terrain de basket Mirail U 14 chemin du Mirail Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

2023-09-15T19:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

Thomas Béliard