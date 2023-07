Rencontres de breakdance terrain de basket Mirail U Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Rencontres de breakdance terrain de basket Mirail U Toulouse, 12 juillet 2023, Toulouse. Rencontres de breakdance Mercredi 12 juillet, 14h00 terrain de basket Mirail U Pour la 3ème année consécutive, les jeunes de l’accueil jeune de Mirail U se sont mobilisés pour organiser une manifestation haute en couleurs.

Au programme : 14 h tournoi de basket 3 x 3

17 h ateliers : graffit, breakdance, foot freestyle

18 h 30 compétition battle breakance avec des participants issus du monde entier, en collaboration avec Break’in school. Contact : Accueil Jeunes 05 34 24 54 94 terrain de basket Mirail U 14 chemin du Mirail Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T22:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu terrain de basket Mirail U Adresse 14 chemin du Mirail Ville Toulouse

