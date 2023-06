Marché au Village Terrain de basket, côté gymnase Andance, 1 juillet 2023, Andance.

Andance,Ardèche

Marché de producteurs et d’artisans.

Structures gonflables + maquillage pour les enfants.

Animation musicale et spectacle de magie à 17 h 30..

2023-07-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Terrain de basket, côté gymnase

Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ and craftsmen’s market.

Inflatable structures + face painting for children.

Musical entertainment and magic show at 5:30 p.m.

Mercado de agricultores y artesanos.

Hinchables y pintacaras para los niños.

Animación musical y espectáculo de magia a las 17.30 h.

Markt mit Erzeugern und Handwerkern.

Hüpfburgen + Kinderschminken für Kinder.

Musikalische Unterhaltung und Zaubershow um 17:30 Uhr.

