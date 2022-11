Téléthon à Englebelmer Terrain de ballon au poing d’Englebelmer Englebelmer Catégories d’évènement: Englebelmer

Somme

Téléthon à Englebelmer Terrain de ballon au poing d’Englebelmer, 3 décembre 2022, Englebelmer. Téléthon à Englebelmer Samedi 3 décembre, 14h00 Terrain de ballon au poing d’Englebelmer

participation libre (minimum 1€)

organisé par Englebelmer VTT Terrain de ballon au poing d’Englebelmer Englebelmer Englebelmer 80300 Somme Hauts-de-France rendez-vous sur le terrain de ballon au poing pour :

une boucle de 7,5 km en VTT ;

un parcours de maniabilité ou

une marche de 7,5 km participation libre, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00 @englebelmer VTT

