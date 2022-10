Terrain d’aventure papier • MJC Montbard Montbard Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Montbard EUR 2 10 Dans le cadre de notre Automne Culturel du 24 au 29 octobre, nous proposons des ateliers pédagogiques et de pratiques artistiques. Atelier terrain d’aventure d’art sensoriel en papier pour les tout petits. Du lundi 24 au mercredi 26 octobre : – 9h accueil café et collation

– De 9h15 à 10h15 Venez vivre une expérience artistique et sensoriel avec votre enfant (de 0 à 3 ans).

« Le terrain d’aventure propose à l’enfant un rôle, une attitude tout à fait différents de ce qu’on lui impose d’habitude. À l’école, on lui demande de réciter ses leçons. À la maison, il faut qu’il soit sage… Au jardin public, les structures de jeu sont faites pour grimper, pour sauter, et elles suscitent toujours certains gestes. Sur le terrain d’aventure, on dit à l’enfant : « Tout est permis. Mais on n’attend de lui rien de bien précis ». » Atelier gratuit, adhésion EVS entre 2 et 10 € (Espace de Vie Sociale) Infos et inscriptions 03 80 92 12 31

mjc.montbard@gmail.com.

Maximum 12 participant·es par atelier Atelier réalisé avec l’artiste Sarah Voisin et en partenariat avec le Relais d’assistante maternelles de la Communauté de communes du Montbardois. mjc.montbard@gmail.com +33 3 80 92 12 31 http://www.mjc-montbard.fr/ Montbard

