Terrain d’aventure de la Petite Plage terrain d’aventure de la petite plage, 16 octobre 2021, Bagnolet.

Terrain d’aventure de la Petite Plage

du samedi 16 octobre au mercredi 29 décembre à terrain d’aventure de la petite plage

Le terrain d’aventure est un territoire pour les enfants, lieu d’hospitalité. La petite Plage inspire et s’appuie sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. La vie est un risque. si on ne risque rien, on vit dans la peur. L’experience se fait par le corps. En tombant, on apprend comment grimper. Le terrain est à tous et toutes. On peut y venir et en faire ce que l’on veut. Bienvenu(e)s

Entrée libre

Un terrain d’aventure pour l’enfance, lieu d’hospitalité, de rencontre et de créativité

terrain d’aventure de la petite plage 55 Rue Louise Michel 93170 Bagnolet Bagnolet Plateau Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T19:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T19:00:00