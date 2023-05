Vide-greniers et rassemblement de véhicules anciens Terrain communal, 2 juillet 2023, Touffréville.

Touffréville,Calvados

Vous aimez chiner ? Alors déambulez dans les allées de ce vide-greniers, tout en observant des voitures anciennes.

Informations exposants : arrivée 7h, 3€ le mètre linéaire. 5 mètres minimum si véhicule..

2023-07-02 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-02 18:00:00. .

Terrain communal

Touffréville 14940 Calvados Normandie



Do you like bargains? Then take a stroll through the aisles of this garage sale, and take a look at some vintage cars.

Exhibitor information: arrival at 7 a.m., 3? per linear metre. 5-meter minimum if vehicle.

¿Le gustan las gangas? Entonces date una vuelta por los pasillos de esta venta de garaje y echa un vistazo a algunos coches de época.

Información para los expositores: llegada a las 7 h, 3? por metro lineal. mínimo 5 metros si vehículo.

Sind Sie gerne auf der Suche nach Schnäppchen? Dann schlendern Sie durch die Gänge dieses Flohmarkts und beobachten Sie dabei alte Autos.

Informationen für Aussteller: Ankunft 7 Uhr, 3? pro laufendem Meter. fahrzeuge müssen mindestens 5 Meter lang sein.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité