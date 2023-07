Foire à tout Terrain Communal Pleine-Sève, 6 août 2023, Pleine-Sève.

Pleine-Sève,Seine-Maritime

Foire à tout.

De 7h à 18h sur le terrain communal.

Entrée libre..

2023-08-06 07:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Terrain Communal

Pleine-Sève 76460 Seine-Maritime Normandie



All-you-can-eat fair.

From 7 am to 6 pm on the communal grounds.

Free admission.

Feria de todo.

De 7.00 a 18.00 horas en el recinto municipal.

Entrada gratuita.

Foire à tout (Markt für alles).

Von 7 bis 18 Uhr auf dem Gemeindegelände.

Freier Eintritt.

