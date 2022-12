Les canaux des canebiers à Mouans-Sartoux terrain communal Mouans-Sartoux Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Les canaux des canebiers à Mouans-Sartoux terrain communal, 18 juillet 2022, Mouans-Sartoux. Les canaux des canebiers à Mouans-Sartoux 18 – 30 juillet terrain communal

de 104 à 234 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. terrain communal mouans-sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Les canaux sont situés sur la commune de Mouans-Sartoux. Ils

commencent à la jonction de la rivière de la Mourachonne et de la source

de la Foux et se déroulent sur près de 3 kilomètres jusqu’au bout de la

plaine des Canebiers. Ils servaient autrefois à irriguer la plaine composée

de multiples parcelles de jardins ouvriers.

Les jeunes participent à tous les moments de la

vie collective : entretien du lieu de vie,

organisation du planning d’activités… Ils font les

courses et préparent les repas. Ils sont logés en

camp fixe sous tentes (type marabout).

Dans la continuité des travaux effectués ces dernières années,

au terme du projet de raccordement et de remise en état de

l’ensemble des canaux, il s’agira d’aménager les berges des

canaux en utilisant des techniques traditionnelles.

Les activités de loisirs sont principalement axées sur la découverte du

milieu naturel (escalade, V.T.T, canyoning, kayak, baignade…), des

animations sont organisées par l’équipe d’animation et/ou le groupe

durant le séjour (jeux, veillées, spectacle) en fonction des envies du

groupe et du budget alloué aux activités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T13:30:00+02:00

2022-07-30T12:30:00+02:00

