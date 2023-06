Concert plein air Backstage Terrain communal Chamarande Chamarande Catégories d’Évènement: Chamarande

Essonne Concert plein air Backstage Terrain communal Chamarande, 29 juillet 2023, Chamarande. Concert plein air Backstage Samedi 29 juillet, 20h00 Terrain communal Entrée libre, restauration sur place Prêts pour une soirée pop-rock en live !

Ambiance et convivialité assurées pour ce concert plein air où vous vous surpendrez à chanter et danser !

Terrain communal
Route de Chagrenon 91730 Chamarande
Chamarande 91730 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-29T20:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00

