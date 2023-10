Marché de Noël Terrain communal Brainville, 10 décembre 2023, Brainville.

Brainville,Manche

Marché d’art et d’artisanat local à Brainville..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Terrain communal

Brainville 50200 Manche Normandie



Local arts and crafts market in Brainville.

Mercado local de artesanía en Brainville.

Markt für Kunst und lokales Kunsthandwerk in Brainville.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche