Portes ouvertes ATELIER POTERIE et démonstration TERR’AGAPEE – Caroline GUILHOT- Beaulieu les Loches, 1 avril 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Exposition de céramiques en grès nu, aux multiples nuances, démonstration au tour dans l’atelier, partage des projets en cours

TERR’AGAPEE – Caroline GUILHOT- Beaulieu les Loches 22 Rue de la Viorne, 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

0660973722 https://terr.agapee.fr/ https://www.instagram.com/terr.agapee/ 42Q7+99 Beaulieu-lès-Loches

Je concentre mon travail sur la mise à l’honneur de différents grès et de toutes leurs nuances de tonalités en le proposant nu. Le grès ayant atteint sa température de grésage, il est parfaitement étanche et on peut oser la nudité. Cela accompagne une démarche de recherche de l’essentiel et d’écologie, en supprimant une cuisson.

Les créations proposées se déclinent d’une vaisselle du quotidien, assiettes, verres, tasses et bols culbutos, vases, théières et cruches et de saladiers aux formes organiques de coquilles d’oeuf, ainsi qu’en lumninaires dans le même esprit.

Venez me rencontrer et visiter l’atelier, je vous proposerai des démonstrations et explications.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Caroline GUILHOT